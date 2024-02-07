وفاة الرئيس التشيلي السابق إثر تحطم طائرة مروحية

لقي الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية بالقرب من مدينة لاغو رانكو.

وأوضحت وزيرة الداخلية التشيلية كارولينا توها في تصريح صحفي لها، أنّ الحادث وقع في منطقة لاجورانكو في ريجيون دي لوس ريوس، جنوب العاصمة سانتياغو، حيث كان الرئيس السابق يقود المروحية بنفسه، وفقد السيطرة عليها بالقرب من شاطئ بحيرة لتتحطم الطائرة في الماء.

وأضافت أنّ خدمات الطوارئ انتشلت جثة الرئيس التشيلي السابق من الماء، فيما نجا ثلاثة آخرون كانوا على متن الطائرة بعدما تمكنوا من السباحة في البحيرة والوصول إلى الشاطئ.

من جانبه، أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام.