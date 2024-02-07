الأنواء الجوية: موجة مطرية جديدة تضرب العراق بدءاً من هذا الموعد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس، سيكون صحواً يتحول تدريجياً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابعت الهيئة أن "يوم السبت سيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ليلاً مع تساقط زخات مطر رعدية خاصة في أقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".

وأوضحت، أن "طقس البلاد ليوم الأحد المقبل، سيكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية ويتحسن تدريجياً ظهراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً مع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحياناً وحدوث عواصف رعدية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض عدة درجات في القسم الجنوبي من البلاد".

