"بسبب المحشي".. تسمم أم وبناتها الثلاث في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيبت أم وبناتها الثلاث باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهن وجبة "محشي" فاسدة، داخل منزلهن بمركز بني سويف، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول "خيرية.ج.م"، 35 عامًا، وبناتها "رويدا.م.ص"، 7 أعوام، و"منة.م.ص"، 15 عامًا، و"ملك.م.ص"، 11 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابات بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهن وحجزهن تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهن الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.