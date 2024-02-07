إيران وقطر تناقشان مسألة وقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سبل وقف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت الخارجية الإيرانية، أن المناقشات بين النظيرين شملت دراسة المبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار بغزة ومسألة تبادل الأسرى وإرسال المساعدات الإنسانية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش مع الإدارة الإسرائيلية، مسألة صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشارت الوزارة، أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل ستشدد على سبل ضمان السلام والأمن في المنطقة لفلسطين وإسرائيل.