إجراء عاجل من "الكهرباء" لملاحقة سارقي التيار -طريقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

اتخذت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعض الإجراءات المتعلقة بالسيطرة على ارتفاع نسب الفقد وتهرب المواطنين من الالتزام في سداد الممارسة بشكل دوري، بالإضافة إلى عدم وجود حساب صحيح لاستهلاك الكهرباء الشهري مع الممارسة التي يتم تحريرها لعدم توافقها مع كميات استهلاك الكهرباء والأجهزة الكهربائية الموجودة داخل الوحدة السكنية.

وقال مصدر مسؤول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن عداد الحصر يستهدف حصر الفقد الحقيقي والأحمال على أرض الواقع؛ لحصر كمية الطاقة المستهلكة بدقة لكل مكان يستمد الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع، فعداد الفحص الذي يتم تركيبه حاليًّا يقوم بحساب كمية الطاقة الداخلة إلى المكان، وبالتالي نتمكن من حصر كمية الطاقة المفقودة وحسابها، ليتم عمل محاضر صحيحة بالقيمة الحقيقية وليس رقمًا ثابتًا يتم دفعه كل شهر، ما يُسمى بنظام الممارسة؛ وهو محضر سرقة كهرباء.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أن هذا الإجراء لا يغني عن تركيب العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تركيب ٥٠٠ ألف عداد كودي الفترة الحالية.

ونوه المصدر بأنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة إجباريًّا لعدم قيام سارقي التيار بالتقديم على منصة الكهرباء الموحدة لخدمات الكهرباء، على أن تتم محاسبتهم على ثمن العداد والغرامة؛ نتيجة عدم قيامهم بالتقديم لطلب تركيب عداد.