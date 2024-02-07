إيلون ماسك يُشوِّق العالم بفيديو عن التطبيق الخارق

محمد اسماعيل - القاهرة - يبد أن الملياردير إيلون ماسك، اقترب من تنفيذ خطته الطموحة لتحويل منصة إكس إلى تطبيق خارق، حسب تصريحاته السابقة عند استحواذه على المنصة التي كانت تحمل اسم تويتر.

ونشر ماسك مقطع فيديو قصيرا، لتشويق متابعيه الذين يبلغ عددهم أكثر من 171 مليوناً، وظهر في المقطع لوجو "إكس" مكتوب تحته "The everythin App"، أي تطبيق "كل شيء"، مصحوبا بموسيقى حماسية.

وكان ماسك عند استحواذه على "تويتر" نهاية العام 2022 أكد رغبته في تحويل تلك المنصة بشكل كامل.

وألمح مراراً إلى إطلاق ما سماه "تطبيق لكل شيء" الذي يشمل إلى جانب التغريد ونشر مقابلات وتقارير صحفية، تقديم خدمات عديدة واسعة للمستخدم من ضمنها إمكانية الدفع والشراء إلكترونياً، على غرار تطبيق "wechat" في الصين وغيره من التطبيقات التي توصف عادة بالخارقة، لكثرة الخدمات التي تتضمنها.