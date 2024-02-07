سقوط عصابة تزوير الدولارات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تشكيل عصابي بمحافظة القليوبية، تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية وترويجها.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه "مقلدين" - 1900 دولار "مقلدين") بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي ( طابعة ألوان - جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي للبلاد.