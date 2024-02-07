التعاون الخليجي يدين حادث إطلاق النار أمام إحدى المحاكم بإسطنبول

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم في مدينة إسطنبول التركية، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد البديوي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) موقف المجلس الثابت والرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مقدما تعازيه لحكومة وشعب تركيا ولأسر الضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.