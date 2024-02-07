تحرش في الفرح.. فلاح يقتل شابا عاتبه على معاكسة فتاة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تعقد محكمة جنايات المنصورة اليوم، أولى جلسات محاكمة فلاح ومقيم ومقيم قرية العرايسة مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وذلك في اتهامه بقتل قاصر بطعنة نافذة بالصدر خلال حفل زفاف بمدينة الكردي، وذلك بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لقيام المتهم بمعاكسة إحدى أقارب المجني عليه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أنور رضوان، وعضوية كل من المستشارين هشام محمد جمال الدين، وتامر نبيل الدمرداش، ومحمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع عيد محمد، وذلك في القضية رقم 4036 لسنة 2023 جنايات الكردي، والمقيدة برقم 2383 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "محمد.أ.م.أ"، محبوس 25 عاما، فلاح، ومقيم بقرية العرايسة بمركز ميت سلسيل، لأنه فى يوم 5/7/2023 بدارة قسم الكردي – محافظة الدقهلية قتل المجني عليه عبدالرحمن أيمن نصر الدين عبدالوهاب، والذي لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة – عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا "خنجر"، وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا مروره منه وما إن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض استقرت بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وشهد والد المجني عليه ،50 عاما سائق ومقيم برمبال القديمة مركز منية النصر بأنه حال تواجده ونجله بحفل زفاف حدثت مشادة بين نجلة الطفل والمتهم وعقب انتهاء حفل الزفاف علم بإصابة نجله ووفاته على ي المتهم.

وشهد عمر نصر الدين، شقيق المجني عليه، 41 سائق ومقيم الكردي أنه عقب انتهاء حفل الزفاف واستقلاله سيارة أبصر شجارا بين بعض الأشخاص وأخبره أحد المتواجدين بإصابة شقيقه وباستبيان الأمر أبصر إصابة شقيقه بصدره فنقله إلى المستشفى ولكنه لفظ انفاسه الاخيرة.

وشهد محمد أحمد محمد، 22 عاما، طالب ومقيم الكردي بنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم وذلك بعد قيام الأخير بالتعرض لأحد أقارب المجني عليه بحفل زفاف وعقب انتهاء الحفل وحال سيره والمجني عليه على الطريق العام نشبت بين المجني عليه والمتهم مشادة أخرى على إثرها تربص المتهم بنهاية الطريق للمجني عليه وما إن أبصر المجنى عليه حتى سدد له طعنة بسلاح أبيض "خنجر" استقرت بصدره محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه إصابته بالصدر بطعنة نافذة من أداة ذات نصل حاد وتعزي وفاته إلى تلك الإصابة المشاهدة بالصدر بما أدت إلى قطوع بالقلب والرئة اليمنى نتج عنه صدمة نزفية انتهت بحصول الوفاة.

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