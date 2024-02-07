القرم: سأطرح موضوع العقد الجماعي في "الفا" و"تاتش" على مجلس الوزراء

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم والاعضاء النواب.

وأشار النائب إبراهيم الموسوي، الى أن "لجنة الاعلام عقدت جلستها اليوم استكمالا للجلسة الماضية، وكانت استكمالا للاختراقات التي حصلت على أكثر من مستوى في لبنان، لاختراقات التي حصلت على شبكة الهاتف الثابت، الاختراقات التي حصلت في المطار وفي الشؤون الاجتماعية والى ما هنالك".

ولفت الموسوي، الى أن "الأهم هو ماقلناه المرة الماضية، اذ تكلمنا عن الأمن السيبراني. كل هذه الاختراقات التي تحصل تكنولوجيا، كل الاختراقات التي تحصل تنضوي تحت إطار عام هو الامن السبراني. ونعرف انه في العام 2018، كان هناك قرار له علاقة بتشكيل لجنة لمكافحة أي اختراق ولمتابعة الأمن السيبراني، وأقول لاننا توقفنا عند هذه النقطة، تم الطلب من الدكتورة لينا عويدات الموجودة معنا اليوم وتحدثت معنا بشكل مفصل عن خطة متكاملة قامت بها، وأريد ان احيي عملا أساسيا قامت به هذه اللجنة برئاسة الدكتورة عويدات وقامت بها الاجهزة الامنية وكل الاداريين".

و أضاف "واجبنا عندما يتعلق الموضوع بالامن القومي والسيادة الوطنية ان نوجه التحية لضباط الامن الداخلي وشعبة المعلومات ومخابرات الجيش والامن العام وأمن الدولة، كلهم انتدبوا مندوبين مع الدكتورة لينا ووصلوا بجهد لتشكيل اللجنة ووضعت الهيكلية والتبويب المختص بها. هذا الموضوع عند مجلس الوزراء واذا وصلتنا كل الوثائق والبيانات التي عملت من الحكومة".

وتابع "نحن حاضرون اذا أرادوا ان نقدم اقتراح قانون بالتنسيق مع لجنة تكنولوجيا المعلومات ونرفعه فورا ونعقد جلسات متواصلة ونرفعه الى الهيئة العامة، واذا ارسل كمشروع قانون من الحكومة نحن حاضرون في أسرع وقت ممكن ان ننجزه ويقدم الى الهيئة العامة".

بدوره، لفت وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، الى أنتي "أريد ان أتحدث في موضوع الاضراب في شركتي ألفا وتاتش، والموضوع يتعلق بالعقد الجماعي أيام الوزير صحناوي. وكانت هناك وفرة في القطاع ونحن خفضنا الاسعار الى الثلث وطلبنا من الموزعين تخفيض الاسعار".

وأضاف "المطلوب ان يعرف الموظفون انهم اخواننا، ونريد ان نحافظ على العيش الكريم. هناك 400 ألف موظف في الدولة علينا ان نتعامل ونتعاون مع الجميع. ويهمنا ان يبقى نافذا هذا الامر وبما انني وزير تصريف أعمال واذا مضينا العقد سيتوجب عشرات ملايين الدولارات وقررت ان اطرح الموضوع على مجلس الوزراء".