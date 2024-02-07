شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب إرادة جيل: قرارات الرئيس جاءت بالتوقيت المناسب لدعم محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والمتضمنة حزمة من إجراءات الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، خلال بيان صحفي، أن هذه القرارات جاءت في التوقيت المناسب وقبل حلول شهر رمضان المبارك، نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة، التي تواجه مصر والتي تنعكس على قدرات المواطن المصري خاصه متوسطى ومحدودى الدخل وأيضا أصحاب المعاشات.

وطالب الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات اعتبارا من أول الشهر إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق للحد من غلاء الأسعار، التي تؤثر على دخول المواطنين وحتى لا يتم أى زيادة أخرى فى الأسعار.