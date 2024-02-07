ولي العهد البحريني يصل الرياض

وصل الرياض اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.



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