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ولي العهد البحريني يصل الرياض

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وصل الرياض اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وكان في مقدمة مستقبليه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير .


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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