الاتحاد الأوروبي يُقر خطة لإرسال قوة بحرية وجوية إلى البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي أقر خطة لإرسال قوة بحرية جوية إلى البحر الأحمر وخليج عدن قبالة السواحل اليمنية، موضحة أن المهمة الأوروبية ستنطلق في 19 فبراير الجاري، وفق ما نقلته "الحدث" عن مراسلها.

وكان الاتحاد الأوروبي شرع رسميا، منتصف يناير الماضي، في بحث خطة لإرسال أسطول بحري إلى البحر الأحمر، لصد هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" على السفن التجارية.

وقال إن القوة الأوروبية المشتركة ستضم مدمرات وفرقاطات وطائرات إنذار مبكر، موضحا أن إعداد هذه القوة سيستغرق أسابيع قبل إطلاقها.

وفي وقت سابق قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن البحرية الملكية في القوات المسلحة البريطانية تستعد لإرسال إحدى حاملات الطائرات التابعة لها إلى البحر الأحمر؛ لتحل بديلة لنظيرتها الأمريكية "دوايت أيزنهاور" التي من المنتظر أن تعود إلى أمريكا قريبا.

وقال وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، أمس الثلاثاء، إن المملكة المتحدة قد "تتعاون مع الأمريكيين" وتتدخل "لسد فجوة" في البحر الأحمر بعد مغادرة "أيزنهاور".