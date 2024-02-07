شعبة المستوردين: زيادة الأجور خطوة مهمة في ظل ارتفاع الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة اليوم الأربعاء برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وأكد بشاي، في بيان له اليوم، أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه المواطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.

وذكر أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة.

وأوضح بشاي أن ذلك يأتي في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتالٍ وبسرعة كبيرة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين.

وأضاف أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة على علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.