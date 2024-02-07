القناة 12 الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع غدا لبحث رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى

افادت القناة 12 الإسرائيلية بان مجلس الحرب يجتمع غدا لبحث رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى.

واوضحت القناة 12 الإسرائيلية بان تل أبيب لن تسلم ردها على رد حماس قبل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي مساء الخميس.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك "بعض التحرك" إزاء اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس. وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن حماس ردت على الاتفاق، واصفاً الرد بأنه "مبالغ فيه".

من جانبها، أعلنت حركة حماس تسليم ردها حول اتفاق تهدئة محتمل في قطاع غزة إلى كل من مصر وقطر. وبحسب حماس فإنها تعاملت "مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

بدوره، قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الدوحة "تلقينا رداً من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي".