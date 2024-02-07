قتيل نتيجة حادث سير في نفق المدنية الرياضة

نقل عناصر من الدفاع المدني، جثة رجل الى مستشفى الحريري الحكومي، قضى اثر تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في نفق المدنية الرياضة-بيروت. وتم نقل الجثة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

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