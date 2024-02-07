شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: جهود مصر لوقف الحرب على غزة هائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنيكن، قائلا: جاء في وقته تماما وضمن جهود مصرية هائلة ومتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، باللقاء بين السيسي وبلينكن، والذي ركز على تطورات الجهود المكثفة، الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية اللازمة لإنهاء المعاناة الإنسانية بالقطاع، لافتا إلى استعراض الرئيس السيسي خلال الاجتماع، ما تقوم به مصر من جهود هائلة، في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشددا على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا لمساعدة الفلسطينيين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن خطوات مصر هدفها اتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، بما يضمن استقراراً مستداماً في المنطقة، وانهاء الصراع الحالي.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد إلى الدور المصري البارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه، مشددا: دور مصر هو الأبرز عربيا ودوليا وثوابتها واضحة لانهاء الصراع، كما أن إشادة وزير الخارجية الأمريكي به يؤكد على الاحترام العالمي له.