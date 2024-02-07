لن نقبل أقل من ذلك .. نتنياهو يأمر بالهجوم على رفح

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لمطالب حماس، التي أوردتها ضمن ردها على مقترح باريس، مؤكدا عزمه القضاء الكامل على الحركة في غزة.

وبشأن رد إسرائيل على المطالب الواردة في رد حماس على إطار صفقة التبادل، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه "يجب أن تكون هناك مفاوضات عبر وسطاء، لكن ليس في ضوء رد حماس".

وذكر أن مواصلة الضغط العسكري "شرط أساسي، وأيضا عدم الاستسلام لمطالب حماس"، معتبرا أن التعاطي مع مطالب الحركة "لن يؤدي إلى تحرير المخطفين وإنما إلى مذبحة جديدة".

وفيما يتعلق لليوم التالي للحرب في غزة، قال نتنياهو: "اليوم التالي هو اليوم الذي بعد (القضاء على) حماس. كل حماس".

ومن جهة أخرى، قال نتنياهو إن "الانتصار الحاسم هو هدفنا ولن نقبل أقل من ذلك".

وأضاف أنه وجه جيش الدفاع إلى "العمل في رفح"، مع "فتح ممر آمن للسكان"، مؤكدا بذلك عزمه المضي قدما في مهاجمة رفح المكتظة بالنازحين من باقي مناطق غزة المدمرة.

وقال نتنياهو: "لا يوجد حل آخر سوى الانتصار القاسي".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ذلك يتطلب "ألا تكون هناك حماس في غزة".

وأشار إلى أن "القضاء على حماس سينعكس على كامل منطقة الشرق الأوسط وهو انتصار للجميع".

مطالب حماس

وقدمت حماس مقترحا لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر في غزة منذ 4 أشهر، وقالت إسرائيل إنها تدرس المقترح.

وجاء في المقترح الذي اطلعت عليه "رويترز" أن الهدف هو وقفالعمليات العسكرية وإنهاء التصعيد بشكل مستدام وتبادل الرهائن والسجناء

وإنهاء حصار إسرائيل لغزة والسماح للسكان النازحينبالعودة إلى منازلهم وزيادة المساعدات الإنسانية.