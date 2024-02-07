المقاومة تطلق طائرتان انتحاريتان على تجمعات لجنود الاحتلال غرب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت سرايا القدس في بيان لها: أطلق مجاهدونا في القوة الجوية طائرتان انتحاريتان من نوع "صياد" و "سحاب" تجاه تجمعات جنود وآليات العدو غرب غزة.

وأضافت، وفي عملية مشتركة مع كتائب شهداء الأقصى - لواء العامودي قصفنا تجمعات لجنود العدو محيط الجوازات في محور التقدم غرب غزة.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن كتيبة طولكرم "الرد السريع" تخوض قتالا عنيفا حاليا ضد قوات الاحتلال في مخيم نورشمس

وقالت كتيبة طولكرم في بيان لها : يخوض المجاهدين من أبناء الرد السريع اشتباكات عنيفة داخل مخيم نورشمس مع جيش العدو، في هذه اللحظات وقد تمكنا من أستهداف الآليات العدو في أماكن متفرقة داخل المدينة .