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نتنياهو: النصر الكامل على "حماس" يمكن تحقيقه خلال أشهر

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ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عمليتها في قطاع غزة حتى يمكن تحقيق نصر كامل على حماس في غضون أشهر وليس سنوات.

وحسب سبوتنيك،  أوضح نتنياهو: "نحن في طريقنا لإكمال النصر، وهو قريب، نحن لا نتحدث عن سنوات أو عشرات السنين، وإنما عن شهور".

وأضاف في مؤتمر صحفي، في وقت من المتوقع فيه أن ترد فيه إسرائيل على اتفاق جديد مع حماس: "جيش الدفاع الإسرائيلي يفعل المعجزات".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل لن توافق أبدا على خطة وقف إطلاق النار التي اقترحتها حركة "حماس" الفلسطينية، التي تنطوي على انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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