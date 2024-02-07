إسبانيا تعتزم تمويل الأونروا بـ3.5 ملايين يورو

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 ، عزم بلاده توفير تمويل على المدى القصير بقيمة 3.5 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، لكي تتمكن من الاستمرار في أنشطتها بقطاع غزة .

وقال ألباريس خلال كلمة ألقاها أمام اللجنة البرلمانية للتعاون الإنمائي الدولي في بلاده، إن الأونروا "منظمة لا غنى عنها" بالنسبة لإسبانيا.

وأضاف: "الوضع في غزة يائس للغاية وثمة خطر يهدد أنشطة الأونروا هناك بالتوقف في غضون بضعة أسابيع بسبب نقص الأموال".

ودعا ألباريس الأحزاب السياسية في البرلمان الإسباني لدعم الأونروا، مشيرا أن دعم المنظمة الأممية التي تساعد 6 ملايين لاجئ فلسطيني بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، تماشيا مع مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم " حماس " في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها على أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.

المصدر : وكالات