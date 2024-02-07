مسؤول أمريكي : قد نحول دعم الأونروا لمؤسسات أخرى

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية ، أنها قد تحوّل الدعم المخصص لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، إلى مؤسسات أخرى إذا أقر الكونغرس مشروع قانون التمويل الإضافي.

جاء ذلك على لسان فيدانت باتل نائب متحدث وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي، أكد فيه صحة إعداد مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع المساعدات المقدمة لوكالة الأونروا بسبب مزاعم "ارتباط بعض أعضائها ب حماس ".

وأكد أن الأمم المتحدة فتحت تحقيقا بهذا الخصوص.

وأشار باتل إلى أنه يمكن توجيه التمويل الممنوح لوكالة الأونروا إلى "شركاء آخرين" لتقديم المساعدات لقطاع غزة ، مثل برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمات مدنية أخرى.

وشدد المسؤول الأمريكي على أنهم يولون أهمية للانتهاء السريع للتحقيق، مبينًا أنهم يعلمون "مدى أهمية" عمل أونروا.

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، تماشيا مع مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.

من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة، أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للأونروا، مع تأكيدها أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر : وكالات