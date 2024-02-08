انت الان تتابع خبر الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربة "من جانب واحد" في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "عند الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية..".

وأضافت: "لا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".



وتابع البيان: "ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبنا، ولن نتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتنا".