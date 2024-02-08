شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع يشتعل.. كوريا الشمالية تلغي اتفاقيات مع جارتها الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوت مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقبل أيام دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، القوات البحرية لبلاده إلى تكثيف الاستعدادات الحربية وحماية السيادة البحرية خلال زيارته إلى حوض لبناء السفن الحربية. تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية وأدلة كيم بهذه التصريحات في الوقت الذي تعمل فيه كوريا الشمالية على تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال اختبارات الأسلحة والخطاب شديد اللهجة في العام الجديد حيث ستجري الانتخابات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم أكد خلال زيارته إلى حوض نامبو لبناء السفن، أن تعزيز القوات البحرية هو القضية الأكثر أهمية في تحديث صناعة بناء السفن في كوريا الشمالية. بناء سفن حربية كما اطلع كيم حينها ، على الاستعدادات الجارية لبناء سفن حربية، وأمر المسؤولين بالمضي قدما دون قيد أو شرط في خطة التطوير العسكري الخمسية التي تم طرحها خلال مؤتمر الحزب في عام 2021.

كما تعهد كيم بتطوير أسلحة عالية التقنية، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب صاروخ فرط صوتي "هايبر سونيك"، وقمر صناعي للتجسس، وصواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.