إلهام علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيسًا لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات، في نتيجة متوقعة لانتخابات جاءت بعد أشهر من انتصار باكو في هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.
وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع الذي أجري وسط حملة قمع لوسائل الإعلام المستقلة وفي غياب أي معارضة فعلية.
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