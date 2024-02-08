شكرا لقرائتكم خبر عن حال فوزه بالرئاسة الأمريكية.. ترامب يهدد بعقوبات ضد الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستهدف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بمجموعة محتملة من الإجراءات التجارية العقابية الرامية إلى مواجهة الشكاوى طويلة الأمد إذا تولى منصب الرئاسة، وفقًا لمصادر مطلعة على مناقشات فريقه الخاصة بالبرنامج الاقتصادي.

وما زالت هناك خلافات بين الطرفين بشأن زيادة الرسوم التي فرضها ترامب في فترته الرئاسية (2017 - 2020) على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، التي جرى تعليقها جزئيًا في 2021، بعدما تولى الرئيس جو بايدن المنصب. رسوم على الواردات وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء يوم الأربعاء، بأنه إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، فسيكون الاتحاد الأوروبي دون شك أحد أهدافه الرئيسية في مجال التجارة.

وأشار حلفاء ترامب إلى أنه من المحتمل أن تكون نقطة البداية في ولاية ثانية لترامب، حال فوزه في الانتخابات، هى فرض رسوم بنسبة 10% كحد أدنى على الواردات من الاتحاد الأوروبي والصين.