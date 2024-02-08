جوجل ترند| تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين.. وتأهل نيجيريا إلى نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

نيجيريا

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

"النسور تقضي على أحلام تاو".. نيجيريا تصعد لنهائي الكان بعد عبور جنوب أفريقيا

حزمة اجتماعية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

مرتبات ومعاشات وعلاوة.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين (لجميع الفئات)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيهًا.

الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

وجه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرارات التي أصدرها اليوم، والتي تؤكد عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات.

رئيس هيئة التأمينات يكشف موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة