«الأونروا»: «انتشار مقلق» للأمراض في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من «انتشار مقلق» للأمراض في قطاع غزة بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة.

وقالت الوكالة، في منشور عبر «إكس»، إن «فرقها واصلت تطعيم الأطفال ضد الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، وغيرها من الأمراض، في عيادتها بقطاع غزة»، مؤكدة حملة التطعيم المستمرة التي تنفذها، تعتبر بمثابة شريان حياة للأطفال.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، قد حذر في نهاية الشهر الماضي من أن الأمراض المعدية تنتشر في قطاع غزة، وستستمر في الانتشار في ظل محدودية خدمات الصحة العامة «وستتحول إلى سبب الوفاة الأول للسكان».

في غضون ذلك، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن إسرائيل رفضت 22 طلباً قدمه خلال الشهر الماضي لفتح حواجز التفتيش المقامة في «وادي غزة» بغية توصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال القطاع.

وقال المكتب في بيان، أمس: «من الضروري التحرك مبكراً نظراً للازدحام المروري الشديد حول المستودعات وارتفاع مستوى الاحتياجات الإنسانية».