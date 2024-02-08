شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": ورقة عمل حول استعدادات المرحلة الثانية للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، عن إعداد لورقة عمل تتضمن رؤية ومقترحات الحزب حول الوضع الاقتصادي، وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام القادمة.

وأوضح مهني، أن الحزب يدرس تقديم مقترحات يتضمن تنشيط الحياة الاقتصادية، من خلال الاستفادة بقدرات وثروات الوطن، والاعتماد على الناتج المحلي، وذلك تزامنا مع رؤية القيادة السياسية نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك عدد من المناطق الصناعية التى تم تدشينها فى العصور السابقة وتحتاج لبعض الخدمات لتشغيلها مما يوفر فرص عمل كثيرة ويعود بالنفع للوطن فى عوامل أخرى.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إلى أن ورقة العمل تضمن كيفية الاستفادة من عضوية مصر للبريكس والتبادل التجاري، وكذلك فتح قنوات اتصال مما ينعش الحياة الاقتصادية فى مصر، موضحا أن مصر وضعت البنية التحتية للاستثمار والاقتصاد مما يتطلب الاستفادة منها فى الوقت الحالي والعبور من الأزمة.