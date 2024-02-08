اخبار العالم

كلوب يغلق الباب بوجه برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر كلوب يغلق الباب بوجه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وفعل كلوب نفس الأمر مع في الأسابيع الأخيرة.

وربطت العديد من التقارير كلوب بأن يكون خليفة تشافي على مقاعد بدلاء برشلونة في الموسم المقبل.

ووفقا لـ"راديو كتالونيا"، كان خوان لابورتا رئيس برشلونة، ينوي الاتصال بكلوب لمحاولة إقناعه بقبول تحدي قيادة البارسا، والتخلي عن فكرة الحصول على راحة في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من كلوب أنه لا توجد فرصة بأن يكون كلوب مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل.

وأضافت: "يورجن كلوب يصر على البقاء بعيدا عن التدريب في الموسم المقبل، ولن يغير قراره بسبب اتصال من لابورتا أو بسبب أي مشروع آخر يعرض عليه".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا