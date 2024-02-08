انت الان تتابع خبر كلوب يغلق الباب بوجه برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وفعل كلوب نفس الأمر مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة.

وربطت العديد من التقارير كلوب بأن يكون خليفة تشافي على مقاعد بدلاء برشلونة في الموسم المقبل.



ووفقا لـ"راديو كتالونيا"، كان خوان لابورتا رئيس برشلونة، ينوي الاتصال بكلوب لمحاولة إقناعه بقبول تحدي قيادة البارسا، والتخلي عن فكرة الحصول على راحة في الموسم المقبل.

وأكدت مصادر مقربة من كلوب أنه لا توجد فرصة بأن يكون كلوب مدربا لبرشلونة في الموسم المقبل.

وأضافت: "يورجن كلوب يصر على البقاء بعيدا عن التدريب في الموسم المقبل، ولن يغير قراره بسبب اتصال من لابورتا أو بسبب أي مشروع آخر يعرض عليه".

