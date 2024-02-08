مقتل شرطي في إطلاق نار داخل مركز اقتراع في باكستان

أفادت "سكاي نيوز" نقلا عن وسائل إعلام باكستانية عن مقتل شرطي في منطقة تانك الحدودية الباكستانية بعد تعرضه لهجوم في مركز اقتراع لانتخابات مجلس النواب في البرلمان والمجالس التشريعية الإقليمية في البلاد.

وبحسب "سكاي نيوز" ، "توقفت عملية التصويت في مركز اقتراع كوت عزام في منطقة تانك بعد أن أطلق مسلحون مجهولون النار على ضابط أمن، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وتم نشر عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية في مراكز الاقتراع لضمان الأمن في الانتخابات التي شهدت أعمال عنف في الفترة التي سبقت الانتخابات.