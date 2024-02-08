شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مالوكو في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

زلازل إندونيسيا

مقاطعات إندونيسيا

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا.ووقع مركز الزلزال على بعد 39 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 18 كيلومترًا.ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، بحسب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا.كان زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب إقليم أماهاي في إندونيسيا.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 138.6 كيلومترًا.كما ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومتراً من منطقة "كايمانا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.