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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب مالوكو في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا.
ووقع مركز الزلزال على بعد 39 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 18 كيلومترًا.
كان زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب إقليم أماهاي في إندونيسيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 138.6 كيلومترًا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومتراً من منطقة "كايمانا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ووقع مركز الزلزال على بعد 39 كيلومترًا من منطقة سيرام بالمقاطعة، وعلى عمق 18 كيلومترًا.
زلازل إندونيسياولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، بحسب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا.
كان زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب إقليم أماهاي في إندونيسيا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 138.6 كيلومترًا.
مقاطعات إندونيسياكما ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، مقاطعة "بابوا الغربية" في إندونيسيا.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومتراً من منطقة "كايمانا"، وعلى عمق 10 كيلومترات.