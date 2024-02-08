شكرا لقرائتكم خبر عن طبول الحرب تدق.. بيونج يانج تلغي الاتفاقيات الاقتصادية مع سول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين الكوريتين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، أن المجلس، الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، صوّت على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول، بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل كومكانج السياحي. رمز التعاون الاقتصادي وكانت الرحلات للجبل ذي المناظر الخلابة والواقع شمال الحدود الشرقية مباشرة، رمزًا للتعاون الاقتصادي الذي بدأ خلال فترة الانخراط بين الكوريتين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وجذب ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي.

وجرى تعليق المشروع عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس شماليين. عدو في حالة حرب وتقول كوريا الشمالية إنها تعد الآن جارتها الجنوبية عدوًا وفي حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقًا عسكريًا وقع في 2018، وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.

وبشكل منفصل، ذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون أجرى أمس الأربعاء، جولة في مصانع تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية وأعطى توجيهات لتطوير المنشآت في إطار تنفيذ سياسة إقليمية جديدة.