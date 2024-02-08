تفشي حمى الضنك في البرازيل والحكومة تتخذ إجراءات صحية طارئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حمي الضنك

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انتشرت حمى الضنك خلال موسم الأمطار في البرازيل مما اضطرت السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات طارئة وبدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد المرض الذي ينقله البعوض.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أنه تم تسجيل 364855 حالة إصابة في الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، أي أكثر بأربعة أمثال من حالات الإصابة بحمى الضنك في نفس الفترة من عام 2023, مبينة أن الانتشار السريع لحمى الضنك تسبب في وفاة 40 شخصا، فيما يجري التحقق من 265 حالة أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلادها اشترت 5.2 مليون جرعة من لقاح حمى الضنك.