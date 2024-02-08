عبر مقاطع فيديو.. قوات الاحتلال تتفاخر بممارساتها الوحشية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقاطع فيديو متداولة لجنود إسرائيليين على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الوضع المأساوي في القطاع تحول إلى محط سخرية من قبل أفراد الجيش الإسرائيلي.

كانت إحدى هذه المقاطع تظهر عسكريًا إسرائيليًا يقود جرافة في شارع في بيت لاهيا شمالي غزة، ويدفع سيارة محطمة نحو مبنى نصف منهار.

الجندي الذي نشر الفيديو على حسابه الشخصي على تيك توك، أرفقه بتعليق يقول فيه إنه توقف عن حساب عدد الأحياء التي قام بمحوها.

وفي فيديو آخر، شوهد جنود آخرون يدلون بتعليقات مهينة للفلسطينيين ويدعون إلى بناء مستوطنات إسرائيلية في غزة.

وتتبعت نيويورك تايمز أكثر من 50 مقطع فيديو أيضا تعود إلى وحدات الهندسة القتالية العسكرية الإسرائيلية. كلها أظهرت استخدام الجرافات والحفارات والمتفجرات لتدمير ما يبدو أنها منازل ومدارس ومبان مدنية أخرى.

فيما كرر الإعلام الإسرائيلي أكثر من مرة أن ما تعلنه إسرائيل في المحافل الدولية شيء، وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر، كما أعلنت تل أبيب مرات عدة، أن الهدف من حرب غزة.. القضاء على حماس.

ومنذ بدء التصعيد، شارك الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو من غزة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الوجه الحقيقي للعمليات على الأرض، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من طرف مستخدمي منصات التواصل والفاعلين الحقوقيين من مختلف أنحاء العالم.

وقد تم استخدام مثل هذه المنشورات كأدلة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بالإبادة الجماعية.

ممارسات الجنود الإسرائيليين تضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في موقف محرج وتعرضها للمساءلة، وهو ما جعل الجيش يقر بأن بعض المشاهد التي بثتها عناصره تتعارض مع تعليماته.