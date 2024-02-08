ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات في الشرق الأوسط

افادت وكالة "روسيا اليوم"، بأن "أسعار النفط في تعاملات اليوم ارتفعت في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وجاء الصعود على الرغم من بيانات أميركية حول مخزونات الذهب الأسود".
واوضحت أن "بحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.46% إلى 74.20 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.47% إلى 79.58 دولارا للبرميل".
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