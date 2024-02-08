اليوم.. القاهرة تحتضن جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة، في أعقاب تأكيد مصري بأن القاهرة، تدعو الأطراف كافة إلى إبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة ووقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مصدر مصري مسؤول «إن القاهرة تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع». وأضاف مصدر مطلع، أن الفلسطينيين أبلغوا الوسطاء مصر وقطر بموافقتهم على المشاركة في مفاوضات القاهرة، والتي تبحث وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى.

ورحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، بظهور ما وصفها بـ«المؤشرات الأولية على انفراجة محتملة» في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وأشار جريفيث في تصريحات للصحفيين في جنيف، نشرتها الأمم المتحدة، إلى إمكانية إقامة هدنة طويلة للسماح بإطلاق سراح المحتجزين في غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين. وأضاف أن «هذه المرحلة، ربما تتبعها فترة أخرى من التهدئة قد تفضي إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي».

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية «إن المسؤولين يدرسون باهتمام اقتراح هدنة جديدة في غزة قدمه المفاوضون القطريون». وأضاف المتحدث آفي هيمان للصحافيين: «تلقينا تحديثاً عن الأمر، تلقينا إخطاراً من المفاوضين القطريين، إنا ندرسه، الموساد يدرس باهتمام ما تم تقديمه لنا».

يأتي ذلك فيما يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بجولته الخامسة في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر. والتقى بلينكن أمس، في القدس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما كان قد زار أمس الأول، مصر وقطر.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دعم بلاده للجهود الدولية والإقليمية الجارية للتوصل إلى وقف الحرب في غزة والعمل من أجل السلام.

وكتب تاياني في حسابه على منصة «إكس»، إن «إيطاليا تقدم دعماً عن قناعة للمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وتحديد أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين». وأضاف: «الحكومة الإيطالية تعمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط».

وفي سياق آخر، تفقدت كيت فوربس الرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، معبر رفح البري ومخازن المساعدات الموجهة إلى غزة في مدينة العريش. واستمعت كيت فوربس إلى شرح من مسؤولي الهلال الأحمر المصري حول كيفية استقبال المساعدات وأنواعها وطرق تخزينها وتحميلها على شاحنات ونقلها إلى قطاع غزة.

كما استعرض مسؤولو الهلال الأحمر المصري أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية الأحداث والإجراءات المتبعة للدخول. وعقب زيارة المخازن اللوجستية في مدينة العريش، قامت فوربس بزيارة معبر رفح البري والعبور إلى قطاع غزة في زيارة تضامنية للقطاع استمرت عدة ساعات.