بالصور- انطلاق حملة لحماية محصول القمح من القوارض في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

أطلقت مديرية الزراعة في محافظة الشرقية، خلال الساعات الماضية، حملة لحماية محصول القمح من القوارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، في تصريحاتٍ اليوم الخميس، إن فعاليات حملة صيانة محصول القمح، والتي انطلقت بالتعاون بين الإدارة المركزية للمكافحة والإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة وإدارة مكافحة القوارض بالمديرية، مستمرة حتى 20 من شهر فبراير الجاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه تم توزيع كافة المستلزمات الخاصة بالحملة على مديري الجمعيات الزراعية، والتي تشمل الأكياس البلاستيك وجريش الذرة الخشن ومبيد فوسفيد الزنك وزيت الطعام، حيث تستهدف الحملة وضع أكياس المبيد في بؤر الإصابة وتجميعات النخيل والهيش والطرق العامة والترع والمصارف والسكة الحديد وحول الحقول؛ وذلك بهدف مكافحة القوارض وتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية بسبب قدرتها على الانتشار والتكاثر السريع.