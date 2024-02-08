بوحبيب التقى وفدًا من وزارة الخارجية الفرنسية

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، المدير العام للشؤون السياسية والامنية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية فريديريك موندولوني على رأس وفد. وغادر موندولي دون الادلاء بأيّ تصريح.

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