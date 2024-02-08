أزمة مرتقبة في سوق الخليوي نتيجة الإضراب

تواجه سوق الخليوي أزمة محتّمة في حال استمرّ الاضراب الذي ينفذه موظفو شركتيّ ألفا وتاتش، إذ إن بطاقات التعبئة المطروحة للبيع تكاد تنفد لدى الموزعين والباعة، مع عدم مدّ السوق بمخزون جديد نتيجة الإضراب.

يذكر أن في امكان المشتركين اللجوء الى مصدر آخر لتعبئة خطوطهم المسبقة الدفع عبر استخدام الموقع الالكتروني الرسمي والتطبيق العائد لكل من الشركتين.