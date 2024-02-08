الطقس غدا يتحول الى ماطر والحرارة تعود الى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة بشكل تدريجي خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

وجاء في النشرة الاتي :

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية وانخفاض في نسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة بشكل تدريجي خلال النهار وتصبح الأجواء مهيأة لامطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع بعض الثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر، يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع محدود في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.