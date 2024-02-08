شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسقط 11 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الحرب الروسية الأوكرانية

الدفاعات الجوية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية، 11 من بين 17 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق أربع مناطق في البلاد.وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن الطائرات المسيرة، أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد.وألحق الهجوم الروسي أضرارا بأكثر من 20 منزلا ومبنى تجاريا في مدينة ميكولايف.كما أصاب منشآت بنية تحتية مدنية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.وكانت أطلقت روسيا نحو 7400 صاروخ و3700 طائرة مسيرة، على أهداف في أوكرانيا.



وتمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط 1600 صاروخ و2900 طائرة مسيرة.