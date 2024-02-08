شكرا لقرائتكم خبر عن "إنشاء نظام عالمي".. تصريحات مثيرة للرئيس الصيني وبوتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يتعين على البلدين السعي إلى تحقيق تنسيق استراتيجي وثيق.

وأكدا الدفاع عن سيادتهما وأمنهما ومصالحهما التنموية، مشددين على أن سياستهما الخارجية ستهدف إلى إنشاء "نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدالة". العلاقات الروسية الصينية وذكرا أنه لا توجد خطط للزيارات المتبادلة والاجتماعات الشخصية بينهما في الوقت الراهن.

وأوضح تلفزيون الصين المركزي، أن شي قال خلال مكالمة هاتفية مع بوتين اليوم الخميس، إنه يتعين على الجانبين أن يعارضا بحزم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية. استقرار السلسلة الصناعية وقال "شي" إنه يتعين على بكين وموسكو أيضا تنمية زخم جديد، للتعاون والحفاظ على استقرار السلسلة الصناعية وسلسلة التوريد.

وقال يوري أوشاكوف المستشار بالكرملين اليوم الخميس، إن بوتين وشي رفضا خلال المكالمة ما وصفاه بالتدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى.

وتابع أن بوتين وشي ناقشا أيضا الوضع في أوكرانيا، وحل الصراع في الشرق الأوسط واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية.