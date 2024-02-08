"أنصار الله": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية الصليف غربي اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الخميس، بأن "عدوان أمريكي بريطاني استهدف غربي اليمن".

وحسب سبوتنيك، قالت قناة "المسيرة"، في نبأ عاجل، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الظبرة في رأس عيسى بمديرية الصليف غربي البلاد".

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف سفينتي "ستار ناسيا" و"مورنينغ تايد" بالصواريخ، مؤكدةً أن "الإصابة دقيقةً"، متوعدةً بـ"تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء الماضي، تدمير زورقين مُسيرين مفخخين تابعين للجماعة، قالت إنهما كانا يشكلان تهديدًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.