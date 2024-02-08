المشدد 10 سنوات لعامل اعتدى على طفلة بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاملًا بالسجن المشدد 10 سنوات في هتك عرض طفل بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وتبين من تحقيقات النيابة المختصة أن المتهم "ش.ا"، عامل هتك عرض الطفلة "ر.م"، مستغلًا صغر سنها.

كان قسم شرطة الشرابية تلقي بلاغا من أسرة المجني عليها تتهم عامل بهتك عرض نجلتهم وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم.

وبمواجهته أنكر صلته بالواقعة وبالضغط عليه اعترف أخذ الفتاة من أمام مسكنها بحجة شراء حلوي وهتك عرضها داخل مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.