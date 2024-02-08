لماذا ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال يناير الماضي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال يناير إلى 1.7% لشهر يناير 2024 مقابل 1.2% لشهر ديسمبر 2023، وفق بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الخميس.

وتباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير إلى 31.2% مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023. وتباطأ التضخم السنوي في المدن إلى 29.8% من 33.7% في ديسمبر.

وأرجع المركزي ارتفاع التضخم الشهري، إلى تسجيل قسم الطعام والمشروبات تغيرا 1.3%، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (- 0,8%) ، تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.7%) ،مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.9%).

كما ارتفعت مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.4%)،مجموعة الفاكهة بنسبة (0.4%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة(0.8%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.0%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.1%)،

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%)، وقسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (2.4%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)،مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (6.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.6%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً

قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (1.8%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).

سجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.2%).

سجل قسم النقل والمواصلات تغيرا بنسبة (3.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%).