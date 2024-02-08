612 مليار جنيه حصيلة الشهادة 27% ببنكي الأهلي ومصر في 35 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

جذبت الشهادة أجل سنة ذات العائد القياسي 27% المطروحة في بنكي الأهلي ومصر حصيلة بنحو 612 مليار جنيه في أول 35 يوما من طرحها.

كان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان- ذراعا البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية- أعلنا يوم 5 يناير طرح شهادة أجل سنة بسعر عائد قياسي 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف نهاية أجلها، تزامنا مع استحقاق نظيرتها ذات العائد 22.5% و25%.

وقال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، إن الشهادة مرتفعة العائد جذبت مدخرات بنحو 217 مليار جنيه في 35 يوما.

فيما جمع البنك الأهلي حصيلة بنحو 395 مليار جنيه في الشهادة ذات العائد المرتفع منذ طرحها في 5 يناير الماضي وحتى الآن، وفق بيان له اليوم.

ولم يحدد البنكان مدة معينة لوقف بيع الشهادة الجديدة مرتفعة العائد، ويواصلان إتاحتها عبر فروعهما ومن خلال قنواتهم الرقمية لكافة العملاء من المصريين والأجانب.

وتجاوزت حصيلة الشهادة الجديدة 27% نظيرتها التي جمعت وقتها قرب 500 مليار جنيه في بنكي الأهلي ومصر، وفق ما أعلنا عنه في وقت سابق.