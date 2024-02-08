اخبار العالم

الأونروا: لم يُسمح لنا بإيصال الطعام إلى وادي غزة أو شمالها منذ 23 يناير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن نصف طلبات بعثة الوكالة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة تم رفضها منذ بداية العام.

وأكد لازاريني أن أكثر من 300 ألف شخص في غزة يعتمدون على مساعدات وكالة الأونروا من أجل أن يبقوا على قيد الحياة.

وأوضح لازاريني أن آخر مرة سُمح للوكالة فيها بإيصال الطعام إلى وادي غزة أو شمالها كانت في 23 يناير الماضي.

وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن الأمم المتحدة حددت مناطق في شمال غزة تعاني من المجاعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا