الأونروا: لم يُسمح لنا بإيصال الطعام إلى وادي غزة أو شمالها منذ 23 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن نصف طلبات بعثة الوكالة لإيصال المساعدات إلى شمال غزة تم رفضها منذ بداية العام.

وأكد لازاريني أن أكثر من 300 ألف شخص في غزة يعتمدون على مساعدات وكالة الأونروا من أجل أن يبقوا على قيد الحياة.

وأوضح لازاريني أن آخر مرة سُمح للوكالة فيها بإيصال الطعام إلى وادي غزة أو شمالها كانت في 23 يناير الماضي.

وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن الأمم المتحدة حددت مناطق في شمال غزة تعاني من المجاعة.