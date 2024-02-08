عون بحث مع سفيرة أميركا أوضاع المنطقة وتداعياتها

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التقى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في دارته في الرابية، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة تعارف بمناسبة تولّيها مهامها الدبلوماسية.
وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الأميركية، بالإضافة الى الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتداعيات الناجمة عنها.
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