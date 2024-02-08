سفير لبنان في المانيا ولحود افتتحا الجناح اللبناني بمعرض "Fruit Logistica" في برلين

شارك لبنان في افتتاح معرض "Fruit Logistica" في العاصمة الألمانية برلين، عبر وفد ضم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والشركات الزراعية المنتجة والمصدرين اللبنانيين وبحضور سفير لبنان في ألمانيا مصطفى اديب، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود ومنسق لجنة الزراعة في اتحاد الغرف اللبنانية ايلي مسعود والملحق الاقتصادي في سفارة لبنان في المانيا عبدو مدلج.

ورحب سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب بالعارضين اللبنانيين المشاركين في الجناح اللبناني، مؤكداً أن "هذا المعرض يعتبر اهم منصة دولية لتسويق الخضار والفاكهة الطازجة".

واثنى أديب على "مشاركة الوفد اللبناني رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان واكد على دعم السفارة اللبنانية في المانيا لتسويق الانتاج الزراعي اللبناني بالتعاون مع السلطات المحلية في المانيا".

وحيا وزارة الزراعة في لبنان وخاصة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مثنياً على "التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في المانيا خلال السنوات الاخيرة لفتح الاسواق امام المنتجات الزراعية ولزيادة الصادرات الى الاسواق الالمانية".

من جهته، اشاد مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود بـ"نوعية وجودة المنتوجات اللبنانية الزراعية واحترامها للمواصفات"، مؤكداً على "استمرار وزارة الزراعة في دعمها لتسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات الصناعات الغذائية اللبنانية ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية، بالتنسيق مع السفارات اللبنانية عبر الملحقين الاقتصاديين والجاليات اللبنانية في دول العالم".

ودعا لحود، الانتشار اللبناني، الى "دعم وتسويق المنتوجات الوطنية في سبيل إدخال العملة الصعبة ودعم الريف اللبناني والعائلات اللبنانية العاملة في الزراعة".